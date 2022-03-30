Аэропорты юга России останутся закрытыми до 7 апреля

30 мар. 8:54

Режим ограничения на полеты в аэропорты юга России продлен Росавиацией до 7 апреля.

"До 7 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - сообщает Росавиация 30 марта.

Перевозчикам рекомендуется пользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Ставрополя, Минеральных Вод и Москвы.

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра РФ до 7 апреля, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта.

Напомним, временное закрытие аэропортов было введен 24 февраля.