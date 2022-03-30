СМИ: в России задумались о создании новой платежной единицы

30 мар. 8:35

В торговле с дружественными странами России следует перейти на новую платежную единицу, считают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, пишет газета РБК.

"Западные санкции, отрезавшие Россию от мировых рынков капитала и затруднившие конвертацию рубля для внешнеторгового оборота, а также ответное намерение России получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях, поставили вопрос о создании новой платежной единицы для расчетов с дружественными странами", - поясняют аналитики.

Из инициативы следует, что новая платежная единица может оказаться интересной странам ЕАЭС, Китаю, Ирану, Турции и Индии, эти государства смогут избавятся от зависимости от других валют, которые могут использоваться в качестве геополитического оружия.

Стоимость новой платежной единицы предлагается привязать к имеющимся у стран-участниц золоту и драгоценным металлам, курс будет зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке.