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Эрдоган и Мирзиеев дали старт новой ТЭС в Узбекистане

Эрдоган и Мирзиеев дали старт новой ТЭС в Узбекистане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев запустили новую ТЭС в Ташкентской области.

"В рамках визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в нашу страну состоялось еще одно важное событие - церемония запуска современной тепловой электростанции в Ташкентской области, и старт проекта строительства аналогичной станции в Сырдарьинской области. Проекты реализуются турецкой компанией "Cengiz Enerji", - говорится в сообщении пресс-службы узбекского лидера.

Мощность новой ТЭС составляет 240 МВт, она будет вырабатывать 2 млрд кВт⋅ч энергии в год.

По мнению Мирзиеева, такие проекты стали наглядным воплощением узбекско-турецкого сотрудничества в экономической сфере. "Особо подчеркнуто, что только за последний год совместно с турецкими компаниями реализованы пять крупных энергетических проектов, востребованных динамично развивающейся экономикой Узбекистана. В частности, общая мощность этих станций, включая сегодняшние проекты, достигнет 1,4 тыс. МВт", - отметили в пресс-службе.

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