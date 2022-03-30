"Ашан" и "О'Кей" отказались сдерживать цены на сахар

30 мар. 8:12

Некоторые ретейлеры стали отказываться от добровольных обязательств по сдерживанию предельной наценки на сахар на уровне 5%, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

На фоне роста закупочных цен от сдерживания цен для потребителей отказались сети "О’Кей" и "Ашан".

В Минпромторге напомнили, что сдерживание наценки на уровне 5% - добровольная инициатива бизнеса, направленная на поддержку малообеспеченных категорий населения. При этом неисполнение публично взятых на себя обязательств может иметь признаки антимонопольного нарушения. Об отказе от сдерживания цен ретейлеры должны уведомлять Минпромторг и ФАС.