Антонов: обвинения России в продовольственном кризисе - часть информационной войны США

30 мар. 7:40

Утверждения первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман об ответственности российского руководства за продовольственный кризис на Украине и по всему миру в Москве считают частью информационной войны, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ.

"Расцениваем комментарии Уэнди Шерман как часть информационной войны США против России", - сказал Антонов, пишет Telegram-канал пресс-службы посольства.

"Ответственно заявляем: инсинуации о том, что наши Вооруженные Силы разрушали гражданскую инфраструктуру, уничтожали суда с продовольствием, предназначавшимся для экспорта в другие страны, не соответствуют действительности", - отметил посол.

По словам Антонова, "ситуация обстоит с точностью до наоборот". "На территориях Украины, находящихся под контролем российских военнослужащих, царят мир и спокойствие. Показательным примером является Херсонская область, где наши войска уже разминировали часть сельскохозяйственных угодий, а местные жители начали готовиться к посевной", - поделился он.

Посол подчеркнул, что российские военные применяют оружие исключительно против военных объектов ВСУ, а населению оказывается гуманитарную помощь.