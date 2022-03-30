Профсоюзы предлагают ввести в России сокращенную рабочую неделю

30 мар. 7:53

Введение сокращенной рабочей недели может способствовать сохранению рабочих мест в России, считает замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков, пишет ТАСС.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что в настоящее время многие компании перенастраивают свои процессы и логистику из-за ухода зарубежных компаний, часть сотрудников выведены в простой, при этом массовых увольнений не планируется. Работодатели информируют о планах по сокращению 50 тыс сотрудников. Всего в России, по данным ведомства, по найму работают порядка 55 млн человек.

"В случае, если сокращается количество рабочих мест, возможно, имеет смысл вернуться к той теме, которая уже обсуждалась - это сокращенная продолжительность рабочей недели", - предложил Шершуков.

По его словам, на сократившееся количество рабочих мест претендует большее количество людей. "Возможно, имеет смысл сократить продолжительность нормального рабочего времени для того, чтобы разделить эту ставку без потери заработной платы между несколькими работниками", - отметил собеседник агентства.

Замглавы ФНПР добавил, что эта мера может быть введена в системообразующих отраслях российской экономики.