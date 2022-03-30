Почти 40% россиян намерены провести отпуск дома или на даче

30 мар. 7:24

Опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob показал, что многие россияне в этом году никуда не поедут в отпуск, а проведут его дома или на даче, пишет РИА Новости.

"В том, что отпуск в этом году лучше всего провести дома, убежден каждый пятый россиянин - 20%. По мнению 18%, оптимальное место для отдыха в 2022 - это дача. Еще 12% считают правильным отдохнуть "на любом море", 9% - в любом месте России, 6% - в Крыму", - поделились аналитики.

Также 4% сограждан уверены, этим летом вообще не стоит брать отпуск.

Провести отпуск у пресного водоема на Кубани хотели бы 3% опрошенных, за границей также 3%. "По 2% считают, что в непростом 2022 году лучше всего отправиться на Алтай или "как можно дальше от людей", - говорится в исследовании.

По 1% россиян хотели бы в этом году отдохнуть в Египте, Турции, Азии, Абхазии, в горах, путешествия по городам России, на Байкале и в Карелии.

"По сравнению с прошлым годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, почти на треть снизилось число тех, кто считает, что отпуск лучше провести дома. <…> Число сторонников открытых зарубежных направлений снизилось", - заключили исследователи.

В опросе SuperJob приняли участие 1,6 тыс представителей экономически активного населения России.