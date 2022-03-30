ВОЗ: смертность от коронавируса выросла за неделю на 43%

30 мар. 7:08

За минувшую неделю от коронавируса в мире умерли более 45,7 тыс человек, на 43% больше по сравнению с предшествующими семью днями, говорится в еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Заразились за неделю 10 805 132 человека, "с 21 по 27 марта число новых случаев COVID-19 снизилось на 14% по сравнению с предыдущей неделей, однако за тот же период на 43% выросло количество смертей, что, видимо, связано с изменением в определении смерти от COVID-19 в некоторых странах региона Америки (Чили и США) и с ретроспективной корректировкой [данных] из Индии и региона Юго-Восточной Азии".

Спад заболеваемости отмечается в Восточном Средиземноморье (минус 32%), Африке (минус 29%) и Западно-Тихоокеанском регионе (минус 24%). Рост смертности зафиксирован в Америке (на 182%) и Юго-Восточной Азии (на 116%).

Больше всего новых случаев заболевания за неделю выявили в Республике Корея - 2 442 195, следом идут Германия (1 576 261), Вьетнам (1 127 716), Франция (845 119) и Италия (503 932).

Больше всего смертей зафиксировано за семь дней в Чили (11 858), США (5 367), Индии (4 525), России (2 859) и Республике Корея (2 471).