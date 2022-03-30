Все самолеты "России" переведены в российский реестр

30 мар. 6:51

Авиакомпания "Россия" перевела все 125 самолетов в российский реестр, рассказал ТАСС официальный представитель перевозчика.

"Авиакомпания "Россия" перевела все эксплуатируемые самолеты в российскую юрисдикцию. Все процедуры выполняются в соответствии с российским авиационным законодательством. Получение российских сертификатов летной годности позволит авиакомпании продолжить использование парка самолетов иностранного производства под национальным флагом страны для организации бесперебойного авиационного сообщения с отдаленными регионами", - сообщили в компании.

Согласно информации на сайте, в парке "России" всего 125 самолетов, среди них российский SSJ 100, а также Airbus A319/320, Boeing 737, 777 и 747.

За границу будут летать SSJ 100, принадлежащие российским лизингодателям - "для минимизации рисков срыва полетной программы при выполнении рейсов в иностранные государства".