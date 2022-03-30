Лавров прибыл в Китай с рабочим визитом

30 мар. 6:35

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду прибыл в китайский город Туньси, где 31 марта он примет участие в третьей министерской конференции стран - соседей Афганистана, говорится в сообщении Telegram-канала МИД России.

В среду Лавров проведет ряд переговоров со своими зарубежными коллегами, в том числе встретится с главой МИД КНР Ван И.

Напомним, первая встреча глав МИД стран - соседей Афганистана состоялась в Москве 21 октября 2021 года, вторая - в Тегеране 27 октября 2021 года. Участие в конференции принимали представители России, Китая, Ирана, Таджикистана, Пакистана, Туркмении и Узбекистана.