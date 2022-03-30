В Москве ожидается легкий мороз

30 мар. 6:28

В среду в Москве и Подмосковье будет до трех градусов мороза, местами снег, сообщается на портале "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит от ноля до 2 градусов тепла, по области - от минус 3 до плюс 2 градусов", - информируют синоптики.

Ветер западный, 5-10 м/с, атмосферное давление останется пониженным и составит 742 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что весеннее тепло не вернется в Москву как минимум до конца недели.