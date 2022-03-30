IBU приостановил членство России и Беларуси

30 мар. 5:25

Международный союз биатлонистов сообщил о приостановке членства российской и белорусской федераций из-за ситуации на Украине.

"Исполнительный совет IBU единогласно принял решение приостановить деятельность Национальных федераций России и Беларуси с немедленным вступлением в силу", - сказано в сообщении.

В Союзе заявили, что будут внимательно следить за развитием ситуации и пересмотрят данное решение в случае изменения обстоятельств.

"Решение также должно быть рассмотрено Конгрессом IBU 2022 года на его заседании 15-19 сентября 2022 года, если оно не будет отменено Исполнительным советом IBU ранее", - добавили в релизе.