Израиль будет бороться с террором "железным кулаком"

29 мар. 23:44

Израиль будет бороться с терроризмом упорно, усердно и железным кулаком. Такое обещание дал премьер-министр Израиль Нафтали Беннет после третьего за неделю теракта в стране.

"Израиль столкнулся с волной кровавого арабского терроризма. Силы безопасности работают. Мы будем бороться с терроризмом упорно, усердно и железным кулаком", - сказал Беннет.

Он подчеркнул, что террористы не смогут сдвинуть израильтян отсюда, Израиль одержит победу. "Мое сердце с семьями, которые потеряли своих близких в этот вечер. Молюсь о выздоровлении раненых", - цитирует Беннета ТАСС.

Напомним, 29 марта вооруженный автоматическим оружием 26-летний палестинец расстрелял прохожих в городе Бней-Брак близ Тель-Авива, в результате чего погибли пятеро израильтян. За неделю жертвами терактов стали 11 жителей страны.