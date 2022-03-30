Сможет ли Африка стать бензоколонкой для Европы

Хотя несколько производителей смогут извлечь выгоду из стремления Европы отказаться от российских нефти и газа, реальность не настолько радужная, как им представляется.

Как отмечает African Arguments, многие страны решили ограничить свою зависимость от российских нефти и газа: США ввели нефтяное эмбарго; Великобритания намерена отказаться от нефтяного экспорта к концу 2022 года; Европейский союз планирует сократить импорт российского газа на две трети также к концу 2022 года и полностью отказаться от поставок энергоресурсов к 2030 году. Европейский план заслуживает особенно пристального внимания, поскольку Россия удовлетворяет 25% европейской потребности в нефти и 45% - в газе.

Эти изменения в сочетании с отказом западных нефтяных и газовых компаний работать в России представляют для других стран-производителей возможность, хотя и ограниченную политикой борьбы с климатическими изменениями. Правительства и эксперты принялись обсуждать выгоду, которую могут извлечь африканские производители, заполнив европейский пробел в поставках. Они заявляют о сдвиге” в сторону Африки, способной стать следующей "бензоколонкой" для Европы.

Алжир, Ангола и Нигерия, готовы сорвать плоды повышающихся цен на нефть и газ. Страны, в которых энергетические проекты запланированы на ближайшие годы, например, Мавритания и Сенегал, тоже, вероятно, получат определенную выгоду. Тем не менее у большинства нынешних производителей ограниченные дополнительные возможности для быстрого наращивания добычи. Им также необходимы инвестиции.

Инвестиционные решения по ключевым СПГ-проектам в таких перспективных странах, как Мозамбик и Танзания, вряд ли будут приняты ранее 2024 года: в Мозамбике серьезные проблемы с безопасностью, а в Танзании все еще продолжаются переговоры и не приняты решения по поводу процессов разработки. То есть на значительные объемы производства не стоит рассчитывать до 2030 года. Большинство газовых месторождений Мавритании и Сенегала будут разрабатываться на более поздних этапах. А любые перспективы поставок с месторождений, которые в настоящее время изучаются, тем более маловероятны. Исторически странам к югу от Сахары требуется не менее 12 лет, чтобы перейти от обнаружения к производству, что гораздо дольше, чем изначально обещают правительства и компании.

Хотя некоторые африканские проекты могут быть запущены раньше срока, инвесторы принимают решения, исходя из долгосрочных перспектив, которые на данный момент представляются неопределенными. Нынешний всплеск цен напоминает о фундаментальной непредсказуемости нефтяных и газовых рынков. Через 7 лет после аналогичного роста цен в 1979 году, стоимость энергоресурсов упала, потеряв две трети от пиковых значений.

Три фактора усиливают нынешнюю неопределенность. Во-первых, роль России на нефтяном и газовом рынке. Поставки в Европу будут зависеть от того, чем завершатся переговоры с Украиной, учитывая, как колеблется стоимость нефти и газа по мере развития диалога. Российские поставки, предназначенные для Европы, могут быть переправлены на азиатские рынки в долгосрочной перспективе. Таким образом спрос на газ из других источников в Азии снизится, и в результате потери производителей, которые могут получить выгоду от поставок в Европу, могут перевесить прибыль.

Второй фактор предусматривает оценку рыночной доли неафриканских производителей. Европа рассчитывает не только на Африку. Американский экспорт СПГ в ЕС растет, новые СПГ-проекты развиваются, а европейские лидеры стремятся заключить долгосрочные контракты с ближневосточными потребителями. У большинства из указанных производителей больше свободных мощностей, а их проекты скорее получат зеленый свет, чем аналогичные в Африке.

И третий фактор состоит в том, что потенциальные поставщики должны учитывать ”разрушение спроса”, а также темпы энергетического перехода. Уроки 1970-х годов напоминают нам о том, что высокие цены и нестабильность на рынке зачастую приводят к значительному сокращению спроса, улучшению энергоэффективности и развитию альтернативных технологий. Текущий кризис может привести к еще более серьезному разрушению спроса, поскольку, по всей видимости, он стимулирует стремление Европы поскорее осуществить отказ от ископаемого топлива. Помимо своей цели обеспечить нероссийские поставки в краткосрочной и среднесрочной перспективе, ЕС также стремится полностью уйти от ископаемых источников.

Что могу сделать африканские и европейские чиновники

Как в Европе, так и в Африке могут воспользоваться представившейся возможностью. Европа может начать с пересмотра своей политики энергетического перехода в пользу африканских стран-производителей и потенциальных частных инвесторов. На данный момент поступающие сигналы разобрать крайне сложно. Например, объявленные в феврале 2022 года планы ЕС по признанию ряда газовых энергетических проектов ”зелеными” рассматривались производителями как сигнал к развитию производства. Однако некоторые европейские лидеры, по всей видимости, всё больше склоняются к идее о том, что возобновляемые источники энергии могут служить не только для преодоления климатического кризиса, но и для укрепления энергетической безопасности.

Для обеспечения глобального и справедливого перехода, Европе стоит рассмотреть возможность удовлетворения долгосрочного спроса на топливо за счет африканских стран, учитывая их потребности в области развития. Европа также могла бы поощрять хорошее управление в ходе глобального отказа от производства ископаемого топлива. При этом необходимо решить проблемы энергетической безопасности в Европе, а также сократить африканскую энергетическую бедность в рамках более широкой стратегии, которая также поддерживает переход Африки на чистую энергию. И, наконец, если Европа стремится к чистой энергетике, она должна обеспечить африканских производителей критически важных минералов для ”зеленых” проектов хорошими и справедливыми контрактами.

В независимости от того, какие решения будет принимать Европа, чиновники в африканских странах-производителях и перспективных странах-производителях должны трезво оценивать долгосрочные неопределенности. Хотя сейчас цены растут, со временем непредсказуемость рынка может привести к снижению количества возможностей, да и самих цен.

Правительства должны обеспечить грамотное распределение прибыли, в том числе и перенаправление любых дополнительных доходов на цели устойчивого развития и экономическую диверсификацию, которая остается ключевым элементом развития. Чиновники также должны неустанно анализировать перспективы в рамках различных сценариев с учетом срока реализации проектов и потенциального развития рынка. Необходимо сохранять предельную осторожность и не спешить тратить государственные деньги, делая рискованные ставки на нефть и газ.

И хотя некоторые африканские производители могут извлечь выгоду из европейского стремления обеспечить нероссийские поставки нефти и газа, реальность едва ли соответствует радужным ожиданиям.