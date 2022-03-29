Самый большой рынок предоставит 300 бесплатных мест добросовестным продавцам в Ингушетии

29 мар. 22:57

Самый крупный в Ингушетии рынок, расположенный в Назрани, планирует предоставить 300 бесплатных торговых точек предпринимателям, рассказали в пресс-службе регионального УФАС.

"Самый крупный торговый комплекс Ингушетии - универсальный рынок ООО "Фабрика", присоединяясь к практике стабилизации цен, предоставит 300 бесплатных торговых площадок для добросовестных продавцов. Эти меры поддержки бизнеса, надеюсь, помогут нам стабилизировать ситуацию", - приводит ТАСС слова директора рынка, сказанные им на встрече с руководителем ведомства Батыром Точиевым.

Подчеркивается, что площадки получат только продавцы, готовые торговать с минимальными наценками, начать торговлю они смогут уже на следующий день после обращения.

Кроме того, со своей стороны ингушское УФАС будет предоставлять администрации рынка данные о средних региональных ценах на социально значимые продукты.