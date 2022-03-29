Сборная Армении по футболу потерпела самое крупное поражение в своей истории

29 мар. 22:47

Сегодня в Осло состоялся товарищеский футбольный матч между сборными Норвегии и Армении. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 9:0.

Голами в составе норвежцев отметились Эрлинг Холанд (24-я и 45+1 минуты), Джошуа Кинг (28-я, с пенальти, 33-я и 59-я), Кристиан Торстведт (30-я), Матс Дэли (80-я) и Александр Серлот (86-я и 90+1).

Примечательно, что с 17-й минуты армянская команда играла в меньшинстве. С поля был удален защитник Арман Оганесян.

Это поражение стало для сборной Армении самым крупным в ее истории. Предыдущий антирекорд был установлен в 2019 году в матче с Италией (1:9).