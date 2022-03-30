Латинская Америка игнорирует силу американского доллара 

Есть в мире место, где в этом году доллар не добился больших успехов. Речь о Латинской Америке, отмечает Wall Street Journal. Местные валюты от Бразилии до Уругвая бросили вызов глобальному укреплению доллара. Бразильский реал подорожал на 16% по отношению к доллару, став самой эффективной мировой валютой за первые три месяца 2022 года. Чилийский песо подорожал на 9,4%, уругвайский песо - на 7,4%. Мексиканская валюта укрепилась на 2%.

Для сравнения, американский доллар в текущем году подорожал по отношению к 31 из 41 основной валюты. Один из источников укрепления позиций развивающихся рынков - рост цен на сырьевые товары. Выгоду получают экономики, которые в значительной степени зависят от сырьевого экспорта, в результате активы таких развивающихся рынков восстанавливаются быстрее после пандемии.

Центральные банки развивающихся рынков в свою очередь активно поднимают ключевые ставки, чтобы справиться с инфляцией. Многие из них начали придерживаться подобной политики еще в начале 2021 года, когда американская Федеральная резервная система по-прежнему настаивала на том, что инфляция - временное явление, и продолжала поддерживать политику финансового стимулирования на фоне пандемии.

Более высокие ставки привлекли инвесторов, стремящихся получить большие доходы. Они продают иностранную валюту, когда доходность падает или шансы на повышение ставок меньше, покупают местную валюту и вкладывают деньги в местные активы.

В середине марта Центральный банк Бразилии повысил базовую процентную ставку на 1 процентный пункт до 11,75%. С марта 2021 года ключевая ставка была увеличена 8 процентных пунктов.

В Чили стоимость заимствования была повышена на 5 процентных пунктов с начала цикла ужесточения политики в июле прошлого года. На последнем заседании комитета по денежно-кредитной политике ключевая ставка была увеличена на 1,5 процентных пункта.

По словам экспертов, укрепление позиций валют в Латинской Америке отображает в целом улучшение фискального и денежно-кредитного управления.

”Центральный банк Бразилии считается одним из самых гибких в регионе. Он готов практически на всё, чтобы доказать свою надежность и удовлетворить ожидания в отношении потребительских цен”, - говорит Карл Шамотта, главный рыночный стратег платежной системы Corpay.

За счет этого активы удалось удержать в стране, добавил Шамотта. Всё больше инвесторов вкладывают деньги в длинные облигации, поскольку уверены, что валюта их страны подорожает. Таким образом, все больше иностранных инвесторов приходят на бразильский фондовый рынок.

Поскольку торги на фондовом рынке ведутся в местной валюте, укрепление позиций реала и песо увеличивает доходность акций иностранных вкладчиков.

Бразильский Bovespa, чилийский IPSA и мексиканский IPC - три из четырех наиболее успешных биржевых индекса в текущем году. Bovespa подорожал на 13,3%, IPSA- на 14,6%, а IPSA - на 4,5%. S&P 500, для сравнения, потерял 4% своей стоимости, а европейский бенчмарк Stoxx 600 упал на 6,9%.

Руководство большинства латиноамериканских стран с развивающейся экономикой ”гораздо более зрелое, у всех большой опыт управления высокими ставками, инфляцией. Они куда более эффективны с точки зрения фискальной политики. Всё дело в том, что они вынесли уроки из своих прошлых ошибок, - говорит Эд аль-Хуссейни, главный стратег по глобальным ставкам из компании Columbia Threadneedle. - Сейчас начинается цикл ужесточения политики Федеральной резервной системы, и грамотных специалистов должно стать еще больше”.

Развивающиеся рынки, в частности Латинская Америка, долгое время существовали в условиях высокой инфляции, однако действия центральных банков отличались по странам. Кто-то поднимал ключевые ставки, как только цены начинали расти, тогда как другие позволяли инфляции усиливаться, поскольку слабая валюта обеспечивала экспортеров и усиливала номинальный рост.

Отскок латиноамериканских активов произошел в тот момент, когда китайский рост замедляется, а Федеральная резервная система поднимет базисную ставку в США. И то, и другое ранее уже серьезно влияло на уровень инвестирования на развивающихся рынках.

На протяжении более десяти лет развивающиеся рынки в большинстве своем отставали от американских показателей с точки зрения сопоставимости высокодоходных облигаций, показывая плохие результаты в периоды роста ставок в США. Инвесторы также склонны продавать активы, как только в одной из крупных стран начинаются проблемы, как, например, сейчас происходит в России в связи с операцией на Украине, и в Турции, где случился валютный кризис.

Тем не менее ряду развивающихся экономик удалось продемонстрировать хорошие результаты, несмотря на существующие угрозы, что, по словам Аль-Хуссейни, говорит о том, что инвестиционный климат в этих странах меняется. ”Изменения отчасти спровоцированы тем, что местные инвесторы в таких государствах, как Перу, Колумбия, Мексика и Бразилия продвинулись куда дальше, чем обычно”, - считает эксперт.- Иностранные инвесторы пока не присоединились к ралли в этом году из-за серьезной неуверенности в отношении доллара. Люди думали: ”Так, доллар укрепится. Зачем мне тогда инвестировать в развивающиеся рынки?” И это серьезное упущение с их стороны”.