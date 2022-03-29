Макрон сообщил Путину о невозможности оплаты газа рублями

29 мар. 21:55

Президент Франции Эммануэль Макрон считает невозможным требование России об оплате российского газа в рублях.

По данным источника в Елисейском дворце, об этом французский лидер заявил президенту России Владимиру Путину в ходе состоявшегося 29 марта телефонного разговора, передает агентство Reuters.

Напомним, в начале февраля в Москве состоялась встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. На следующий день французский лидер побывал в Киеве. После встречи в Москве российский и французский лидеры на регулярной основе проводят телефонные разговоры.