США продолжат снабжать Украину военной техникой

29 мар. 21:59

США продолжат поставлять Украине средства защиты. Об этом заявил президент страны Джо Байден.



"Мы выясним, что они (Россия - прим.ред.) делают, но тем временем мы продолжим сохранять мощные санкции, мы продолжим предоставлять Украине средства защищать себя и мы продолжим пристально следить за тем, что происходит", - цитирует главу Белого дома "Интерфакс".

При этом Байден не стал давать оценку объявленному Россией решению о проведении деэскалации на Киевском и Черниговском направлениях на Украине.