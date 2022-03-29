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США продолжат снабжать Украину военной техникой

США продолжат снабжать Украину военной техникой

США продолжат поставлять Украине средства защиты. Об этом заявил президент страны Джо Байден.
 
"Мы выясним, что они (Россия - прим.ред.) делают, но тем временем мы продолжим сохранять мощные санкции, мы продолжим предоставлять Украине средства защищать себя и мы продолжим пристально следить за тем, что происходит", - цитирует главу Белого дома "Интерфакс".

При этом Байден не стал давать оценку объявленному Россией решению о проведении деэскалации на Киевском и Черниговском направлениях на Украине.

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