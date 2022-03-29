Посольство Азербайджана в России отреагировало на провокацию Делягина

29 мар. 21:44

Азербайджанская общественность всерьез обеспокоена и недовольна провокационным и абсурдным выступление депутата Госдумы России, заместителя председателя Комитета по экономической политике Михаила Делягина на российском телевидении. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении посольства Азербайджана в Москве.

"29 марта пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя заявление Михаила Делягина, призвал его контролировать свои эмоции и воздерживаться от недружественных высказываний в адрес Азербайджана. Кроме того, было отмечено, что данное заявление не соответствует и не может соответствовать официальной позиции РФ. Он подчеркнул, что Михаилу Делягину следует отказаться от подобной риторики в условиях, когда Россия прилагает энергичные усилия по поддержанию мира в Карабахе и по выполнению всеми сторонами соответствующих обязательств", - сказано в сообщении.

В посольстве также обратили внимание на то, что официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на очередном брифинге для прессы также выразила солидарность с комментарием Дмитрия Пескова, отметив, что любые подобные высказывания абсолютно недопустимы и безответственны. "Она подчеркнула, что данное заявление не отражает официальной позиции Российской Федерации и ее руководства, которое нацелено на выстраивание с Азербайджаном союзнического взаимодействия и стратегического партнерства. Представитель МИД России выразил уверенность, что соответствующая оценка подобным провокационным заявлениям будет дана и со стороны руководства Госдумы России", - рассказали в диппредставительстве.

"Кроме этого, секретарь Президиума партии "Справедливая Россия", депутат Государственной Думы РФ III-VII созывов Олег Шеин направил письмо Послу Поладу Бюльбюль оглы. В письме Олег Шеин от имени сохранивших здравый рассудок граждан России приносит извинения за провокационное выступление своего однопартийца Михаила Делягина на российском телевидении и подчеркивает, что абсолютное большинство его соотечественников воспринимают Азербайджан дружественной страной, а азербайджанский народ - добрым соседом. Олег Шеин также отмечает, что, как человек, входящий в руководство партии, предпринял шаги для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Посол Полад Бюльбюль оглы донес до сведения руководства ВГТРК, в который входит канал "Россия 1", серьезное недовольство азербайджанской общественности и подчеркнул недопустимость подобных случаев", - поведали в посольстве.

Как отмечается, результате предпринятых усилий Михаил Делягин заявил 29 марта, что принимает рекомендации, данные ему со стороны российских официальных лиц, выразил сожаление и извинился за свои высказывания, а также заявил, что подобный шаг был сделан им ради шоу.

Напомним, ранее Делягин на одном из политических ток-шоу высказался по поводу нанесения ядерного удара по нефтяной инфраструктуре Азербайджана из-за ситуации на землях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы. Как потом отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, это заявление "никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации".