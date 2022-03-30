Фонтаны в Краснодаре начнут работать 29 апреля

30 мар. 1:25

Сезон фонтанов в Краснодаре откроется 29 апреля праздничными мероприятиями, в настоящее время фонтаны города готовят к запуску.

Сейчас проводятся облицовочные работы фонтана у памятника святой Екатерине на пересечении улиц Красной и Бабушкина, информирует городская администрация.

В ближайшее время специалисты проведут профилактические работы, необходимые для запуска городских фонтанов, сообщил вице-мэр кубанской столицы Андрей Дорошев.

Перед первым пуском состоится предварительное испытание фонтанного оборудования и электродвигателей.

Завершится сезон фонтанов в Краснодаре в последних числах октября – начале ноября.