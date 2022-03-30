Третьяковская галерея готовит три совместные выставки с Узбекистаном

30 мар. 0:05

В России до 2024 года планируется провести три выставки, их организуют совместно Государственная Третьяковская галерея и Государственный музей искусств Каракалпакстана имени Савицкого (Узбекистан).

Выставка, посвященная творчеству одного из крупных художников раннего авангарда Алексею Моргунову откроется в марте 2023 года.

В 2024 году ожидается выставка, посвященная живописцу-экспериментатору 20-х годов прошлого века Соломону Никритину, также в 2024 году публика увидит "Путь на Восток", экспозиция будет посвящена массовому творческому паломничеству русских художников в Туркестан.