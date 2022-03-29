Иммунолог рассказал, когда закончится пандемия ковида

29 мар. 21:39

Коронавирусная инфекция продолжается с начала 2020 года. В течение первого весеннего месяца 2022 года, как показывает статистика заболеваемости, инфекция отступала, но говорить о победе над ней рано, выразил мнение иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Относительно невысокая заболеваемость в течение нескольких теплых месяцев не будет свидетельством завершения пандемии. Только по относительно благополучному, с точки зрения вирусных инфекций, летнему периоду невозможно судить о дальнейшей динамике", – сказал он в интервью радио Sputnik.

Крючков уточнил, что говорить об окончании пандемии можно будет только через год наблюдений.