Ставрополь частично останется без воды

29 мар. 21:18

На нескольких улицах Ставрополя отключат воду 30 марта, информирует пресс-служба Водоканала.

Уточняется, что водоснабжение будет приостановлено с 8:30 до 15:00. В это время специалисты будут проводить капитальный ремонт водопровода по улице Чапаева.

"Воды не будет в частном секторе в районе, ограниченном Чапаевским проездом, Березовой улицей; садовыми товариществами «Успех», «Мебельщик», «Искра»; улицами Соловьиная, Тополей, Украинская, Чапаева и переулком Безымянным", - говорится в сообщении пресс-службы.