ООН обеспокоена эскалацией напряженности в Карабахе

29 мар. 20:48

Организация Объединенных Наций (ООН) обеспокоена ростом напряженности в Карабахе. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы обеспокоены сообщениями о напряженности внутри и вокруг Карабаха. Мы приветствуем усилия по деэскалации в трехстороннем формате и сопредседателей минской группы ОБСЕ", - цитирует его ТАСС.

Дюжаррик подчеркнул, что ООН призывает все стороны воздерживаться от любых действий и заявлений, которые могут привести к эскалации, а также решать все вопросы с помощью диалога.