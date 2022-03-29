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Ставрополье примет театральный фестиваль-конкурс

Ставрополье примет театральный фестиваль-конкурс

Межрегиональный фестиваль-конкурс театральных сатирических миниатюр "Бинокль" пройдет в Ставрополе 1 и 2 апреля в краевом Доме народного творчества. Здесь соберутся режиссеры, актеры, любительские театральные коллективы.

Цель мероприятия – приобщить молодежную аудиторию к театральному искусству. В отборочном этапе приняли участие более 90 коллективов – театральные студии, кружки из муниципальных и городских округов Ставрополья, а также Ростовской области и Карачаево-Черкесской Республики.

Они представят оригинальные номера в жанрах классической сатиры, сатирической сказки, басни, отрывки из спектаклей в жанре комедии, сатирические и юмористические стихи, монологи.

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