Макрон обсудил с Путиным Украину и оплату газа рублями

29 мар. 20:28

Во вторник, 29 марта, состоялся очередной телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

В ходе беседы главы государств продолжили обсуждать ситуацию на Украине. В частности, были подведены итоги состоявшегося сегодня в Стамбуле очередного раунда российско-украинских переговоров.

Помимо этого, Путин и Макрон затронули вопросы, связанные с решением о переходе к оплате рублями поставок природного газа из России. "Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности в страны ЕС", - сказано в заявлении.

Напомним, 23 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. При этом он подчеркнул, что поставки газа будут осуществляться в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.