ОАЭ не перестанут сотрудничать с Россией в рамках ОПЕК+

На этой неделе министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов подтвердил приверженность нефтяному союзу с Россией, хотя другие страны вводят санкции в отношении Москвы из-за операции на Украине. Как пишет Middle East Eye, Сухаил аль-Мазруи, бывший президент энергетической компании сказал, что Россия, которая экспортирует примерно 10 млн баррелей нефти в день, она - важный член мирового энергетического альянса ОПЕК+, и ни один производитель не сможет ее заменить.

”Пока кто-нибудь не предложит нам производство в объеме 10 млн баррелей в день, едва ли есть замена России”, - сказал аль-Мазруи на энергетическом форуме в Дубае, организованном Атлантическим советом.

Альянс ОПЕК+ по-прежнему придерживается своего плана постепенного наращивания производства в рамках сделки, заключенной во время пика применения изоляционных мер во время пандемии коронавируса. Тогда страны-производители договорились значительно ограничить добычу, чтобы компенсировать падение спроса на топливо.

Поскольку нефтяные цены преодолели отметку в $100 за баррель, США и несколько европейских государств призвали производителей Персидского залива приложить усилия для того, чтобы стабилизировать стоимость энергоресурса.

В начале месяца премьер-министр Великобритании Борис Джонсон побывал в ОАЭ и Саудовской Аравии, где обсудил энергетический вопрос с лидерами государств.

Аль-Мазруи, в свою очередь, заявил, что альянс ОПЕК+ по-прежнему функционирует. Он отверг все заявления о том, что ОАЭ готовятся выйти из соглашения и в одностороннем порядке увеличить добычу.

”Сотрудничество продолжается. Мы сосредоточены на своих целях и не позволяем политике вмешиваться в дела нашей организации. Наша позиция всегда заключалась в том, что всё, что мы делаем как страны-производители не должно никоим образом зависеть от политики”, - подчеркнул министр.

Саудовская Аравия и ОАЭ, два близких партнера и лидеры ОПЕК+, воздерживаются от критики российской операции на Украине и не спешат выполнять требования США по поводу увеличения нефтяного производства.

В начале февраля министр иностранных дел ОАЭ Абдулла ибн Заид побывал в Москве для обсуждения способов укрепления двусторонних связей.

”Они не хотят рисковать единством внутри картеля. То, что Россия остается частью соглашения ОПЕК+ очень важно, особенно для производителей из Персидского залива, - говорит Амена Бакр, главный эксперт по ОПЕК+ из Energy Intelligence. - На данный момент единство - один из важнейших факторов для картеля. Никто не хочет идти на риск его нарушить за счет изменения политики”.

Запад требует нефть

Аль-Мазруи также призвал к более крупным и длительным инвестициям в нефтяной и газовый сектор, несмотря на то, что ОАЭ пообещали достичь нулевых выбросов к 2050 году. ”Сейчас мы с вами оказались в ситуации, где все требуют увеличения производства, - сказал министр. - Для этого нам нужно задействовать все имеющиеся у нас ресурсы”. Он раскритиковал тех, кто стремиться снизить финансирование нефтяных и газовых проектов.

Текущий нефтяной кризис демонстрирует, что несмотря на международные усилия по переходу на возобновляемые источники энергии, мир по-прежнему в значительной степени зависит от ископаемого топлива.

По словам Бакр, западные требования раздражают производителей из Персидского залива, в том числе ОАЭ и Саудовскую Аравию, поскольку просьбы не сопровождаются готовностью инвестировать в будущее нефтяное производство в этих странах.

”Финансирование должно продолжаться годами, а начаться уже сегодня, чтобы обеспечить будущие поставки, - сказала эксперт в понедельник. - Производителям не нравится слышать постоянные требования об увеличении нефтяных поставок, поскольку они не видят такой же настойчивости с точки зрения обеспечения будущего производства. Они только и слышат ”нам нужна нефть сейчас, но через два-риз года она нам больше не понадобится””.

Нефтяные эксперты уверены, что западные санкции в отношении России в ближайшие месяцы сняты не будут, и нефть продолжит дорожать. Ранее аналитики уже говорили в интервью MEE, что даже значительное увеличение производства со стороны таких стран как Саудовская Аравия и ОАЭ не приведет к снижению нефтяных цен.

Цена на нефть марки Brent, стандартный нефтяной бенчмарк, составила $ 110 за баррель в понедельник утром. "Мы считаем, что худшее с точки зрения поставок еще впереди", - сказал Абхи Раджендран, директор исследовательского отдела Energy Intelligence.