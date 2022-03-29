Ведущие страны Европы и США не будут ослаблять подход к России

29 мар. 19:59

Страны Запада не собираются ослаблять подход к России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном канцелярией премьер-министра Бориса Джонсона после его переговоров с лидерами США, Германии, Франции и Италии.

"Они согласились с тем, что не может быть никакого ослабления западной решительности", - сказано в сообщении.

В нем также подчеркивается, что выбранный курс сохранится до тех пор, пока не будет урегулирована ситуация на Украине.

Помимо этого, лидеры Великобритании, США, Германии, Франции и Италии, США обсудили необходимость изменения международной энергетической архитектуры, передает ТАСС.