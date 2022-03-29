Израиль и Германия: отношения перестают быть безоблачными

Отношения между Германией и Израилем имеют особое значение в связи с политикой нацистов по отношению к евреям ХХ веке. После окончания Второй мировой войны обеспечение безопасности Израиля стало одной из основ государственной политики Германии. Но последние события в мире повлияли на стабильные германско-израильские отношения.

Как пишет турецкая "Сабах", уничтожение еврейского населения нацистами во время Второй мировой войны считается величайшим преступлением в истории Европы: 6 миллионов евреев подвергались преследованиям и систематическим убийствам, а после окончания той войны в Европе, особенно в Германии, началась "денацификация". Впоследствии внешнеполитическая стратегия Германии на Ближнем Востоке основывалась на полной солидарности с вновь созданным израильским государством. До сих пор Германия всегда последовательно следовала этой государственной стратегии.

Уникальные отношения между ФРГ и Израилем были неизменной чертой внешней политики Германии. Берлин способствует мирным усилиям на Ближнем Востоке, в ООН Германия выступает за честные отношения со сторонами конфликта на Ближнем Востоке. Германия также поддерживает израильский сектор образования и культуры, в том числе проекты Института Гете и Общества Макса Планка. ФРГ также выплатила компенсацию жертвам Холокоста в размере около 74 млрд евро ($81,16 млрд). С объемом торговли в 6,6 млрд евро в 2020 году Германия стала главным партнером Израиля в Евросоюзе.

Односторонняя ближневосточная политика

Ближневосточная политика Германии сосредоточена на израильско-палестинском конфликте и интересах безопасности Израиля в отношении Ирана. Тесное партнерство между Германией и Израилем означает, что у ФРГ односторонний взгляд на этот конфликт. Во время прощального визита в Израиль бывший канцлер Ангела Меркель ясно дала понять, что безопасность Израиля остается приоритетом в ближневосточной политике Германии. В частности, заявление Меркель о том, что Германия не остается нейтральной, когда речь идет о безопасности Израиля, хорошо подытоживает политику Германии на Ближнем Востоке. Заявление Меркель были следующим: "Поскольку Израиль является еврейским демократическим государством в окружении стран, в которых с западной точки зрения нет демократии, особенно важно расширение германского сотрудничества с ним во всех областях. Германия не остается нейтральной, когда речь идет о безопасности Израиля, напротив безопасность Израиля является одной из основ нашей государственной политики". Заявления Меркель показывают, что Германия, которая в основном выступает в качестве нейтрального посредника, последовательно проводит свою произраильскую политику и не скрывает этого. Эта политика также влияет на свободу слова в Германии.

Другой подход к политике

В свете недавних событий в международной политике государствам пришлось по-иному подходить к своей внешнеполитической стратегии. Ситуация на Украине влияет и на германско-израильские отношения. В то время как Германия придерживается явно негативной позиции по отношению к России и демонстрирует солидарность с Украиной, Израиль занимает нейтральную позицию между двумя сторонами конфликта.

Во время первого с момента вступления в должность визита канцлера Германии Олафа Шольца в Израиль в начале марта и визита премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Берлин стало ясно, что отношения между правительствами уже не так хороши, как раньше. В то время как Шольц призывал к санкциями против России и поддержке Украины, Беннетт не стал комментировать ни поставки оружия в Украину, ни санкции против России. Незадолго до поездки в Берлин Беннет провел в Москве встречу с президентом России Владимиром Путиным. Это ясно показывает, что Израиль скорее выступит в роли посредника, чем выберет сторону в конфликте. Отношения Израиля с Россией особенно важны из-за интересов безопасности Израиля в Сирии и Иране. С другой стороны, Израиль также хочет, чтобы стабильности в отношениях с Западом.

Сейчас в Германии новое коалиционное правительство, состоящее из Социал-демократической партии (СДПГ), "Зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП), проводит внешнюю политику, которая, по крайней мере теоретически, основана на морали, правах человека и ценностях. Во время своего первого визита в Тель-Авив федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (партия "Зеленых") раскритиковала строительство израильских поселений на западном берегу реки Иордан и призвала к решению конфликта, основанному на сосуществовании двух государств. Германия выражает готовность выступить посредником между израильтянами и палестинцами в политическом процессе. Пока остается под вопросом, в какой степени новое правительство Германии воплотит заявления Бербок в своей внешней политике, и произойдет ли это вообще. Израиль по-прежнему получает поддержку со стороны немецких СМИ, которые часто подвергают цензуре заявления, критикующие Израиль. Израильская политика слишком глубоко укоренена в немецкой государственности, чтобы Германия могла изменить эту политику в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Однако в целом немецко-израильские отношения переживают и лучшие времена.