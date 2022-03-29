Казахстан сохранил прописку в дивизионе C в Лиге наций

29 мар. 19:52

В Нур-Султане состоялась ответная встреча за право остаться в дивизионе С Лиги наций между сборными Казахстана и Молдовы.

Основное время матча завершилось со счетом 1:0 в пользу команды Молдовы. Единственный мяч на 13-й минуте забил Игорь Армаш.

Первая встреча завершилась победой Казахстана со счетом 2:1. Таким образом, для выявления победителя понадобилась серия послематчевых пенальти, в которой сильнее оказались футболисты из Казахстана.

Таким образом, Казахстан сохранил прописку в лиге C, Молдова вылетела в лигу D,