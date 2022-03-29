Польша откажется от российского угля

29 мар. 19:42

Правительство Польши введет запрет на импорт угля из России. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.

По его словам, Польша больше не может ждать соответствующего решения от Европейской комиссии. "Ссылаясь на вопросы безопасности, мы пошли на шаг далее и предложили правила, которые блокируют на уровне страны импорт угля из России. Это будет вписано в закон", - цитирует представителя польского правительства ТАСС.

Мюллер пояснил, разработан проект закона "О решениях в области противодействия поддержки агрессии России на Украине". По его словам, "учитывая пассивность Евросовета в принятии дальнейших санкций", Польша намерена искать пути отсылки к вопросам безопасности, чтобы принимать решения на государственном уровне.

Пресс-секретарь польского правительства отметил, что это может привести к законодательным проблемам, однакоо Польша не может дальше ждать реакции Евросоюза. "Поэтому вводится такой запрет", - заключил Мюллер.