Владикавказ примет фестиваль классической музыки

29 мар. 19:31

Фестиваль классической музыки "Музыкальный калейдоскоп" начнется 8 апреля в республиканском филиале Мариинского театра во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службы филиала.

Цель мероприятия – развитие всех форм культурного сотрудничества в регионах России, взаимного обмена культурными достижениями, поощрения совместной творческой деятельности музыкантов-исполнителей, а также поддержки региональных музыкальных коллективов.

В рамках фестиваля пройдет серия концертов с участием музыкальных коллективов региона и приглашенных солистов.