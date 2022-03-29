Федерация спортивный борьбы России создаст профессиональную лигу

29 мар. 18:58

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) объявила о создании профессиональной борцовской лиги Poddubny Wrestling League. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБР.

Первый турнир состоится Москве 19-20 мая, в нем примут участие лучшие борцы России и Беларуси, а также представители других стран. Ожидаемое количество стран-участниц - более 10.

В рамках турнира пройдут соревнования по вольной, греко-римской, женской борьбе, а также по грэпплингу и панкратиону, передает ТАСС.

Напомним, 2 марта 2022 года Объединенный мир борьбы (UWW) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за действий РФ на Украине.