Как будут развиваться армяно-американские отношения

Дипломатические отношения между Вашингтоном и Ереваном заметно охладели после 44-дневной войны между Арменией и Азербайджаном. Армянская сторона не смогла заручиться поддержкой влиятельного американского истеблишмента, который, в свою очередь, с досадой отреагировал на снижение роли Минской группы ОБСЕ как главного регионального арбитра. Нынешнее геополитическое противостояние между Западом и Россией подталкивает Ереван к необходимости определиться в выборе внешнеполитического ориентира, поскольку бессрочно поддерживать относительный нейтралитет в условиях международной эскалации невозможно.

На мысль о бесперспективности дипломатических контактов с США наводит их проект введения санкций против стран-членов ЕАЭС, продвигаемый для того, чтобы использовать ближайших экономических партнеров России для оказания на нее давления. Но если Белоруссию и Казахстан использовать в интересах Вашингтона сложно, учитывая прочный характер их экономико-политической и военной интеграции с РФ, то в случае Армении дело обстоит сложнее.

Армянская экономика зависит от российского и иранского импорта энергоносителей, и, к слову, Америка многие годы закрывала глаза на сотрудничество между Ереваном и Тегераном. Экономическое присутствие США в Армении незначительно, поскольку практически все приоритетные сферы заняты другими игроками, в частности российскими. Словом, вряд ли Белый дом опасается что-либо безвозвратно потерять в Армении, используя ее внутреннюю политику в качестве инструмента психологического давления.

Нынешний этап армяно-американских отношений характеризуется как крайне пассивный. За океаном подобные отношения определяются оказанием финансовой помощи в обмен на дипломатическую лояльность. Однако уже в 2023 году администрация президента Джо Байдена намерена существенно сократить помощь Армении и не выделять средства несуществующему оккупационному режиму в Карабахе. Как пишет Армянский национальный комитет Америки (ANCA), Армении будет выделено 24 млн дол. (в два раза меньше по сравнению с 2022 годом) из которых на нужды армии выделят 600 тыс. долларов.

Хотя финансовая поддержка и в прежние годы была довольно символичной, и составляла в среднем от 40 до 60 млн дол., нынешние сокращение финансирования вполне вписывается в устоявшуюся стратегию США по взаимодействию с Арменией. Впрочем, как и прежде, новость об урезании помощи примечательна тем, что она была обнародована на фоне той международной обстановки, которая за последний месяц возникла в армяно-американских отношениях, что проясняет взгляд Вашингтона на позицию Еревана.

США не рассматривает Армению в качестве ведущего партнера на Южном Кавказе. Выделяемая на 2023 год только военная поддержка Азербайджану составляет более 164 млн долларов. США не стремятся играть в Армении ключевую роль в сфере обороны и безопасности, но Вашингтон может быть финансовым донором армянского правительства. Однако в условиях отсутствия результатов в проведении реформ и в целом провального проекта по восхождению Никола Пашиняна к вершинам власти, политика США, сформированная еще в 1990-х годах, перестает быть в глазах американского истеблишмента целесообразной, хотя она никем не отменена. Что касается желаемых демократических изменений, коими продиктовано отношение США к Армении, то они едва ли могут быть воплощены, так как сам Никол Пашинян зависим от российской политики в регионе, будучи гарантом реализации достигнутых в ноябре 2020 года договоренностей.

К тому же Армения не подготовлена к экспансии американского бизнеса. Ключевую роль в претворении интересов Белого дома играет присутствие американского капитала, но это невозможно, если безопасность капитала не обеспечена американским военным присутствием. Армения не вышла из ОДКБ. А функционирующие на территории республики фонды (цель которых - распространить русофобские настроения среди армянской общественности) практически бездействуют. Кадровая политика Пашиняна испытывает кризис, поскольку далеко не все ключевые должности в Армении, в частности в армии, заняли члены команды "народного премьера". Поэтому следующий этап политико-экономической экспансии Запада Армению будет осуществляться в рамках нового проекта и принципиально новыми для армянской политики лицами.