В США оценили российско-украинские переговоры

29 мар. 18:57

США не видят признаков того, что переговоры между представителями России и Украины проходят эффективно. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Рабате госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я не видел ничего, что свидетельствовало бы о том, что это (переговоры - прим. ред.) продвигается эффективным образом", - цитирует его ТАСС.

При этом глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что США готовы поддержать соглашения России и Украины по обеспечению безопасности Украины. "Если будет какой-то результат, и наша поддержка Украины может быть составной частью этого результата, в том числе наша поддержка в будущем ее обороны и безопасности, то, конечно, к этому мы хотим стремиться", - подчеркнул Блинкен.