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Швейцарский производитель стройматериалов покидает Россию

Швейцарский производитель стройматериалов покидает Россию

Швейцарский производитель строительных материалов Holcim принял решение уйти из России из-за ситуации на Украине.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

По данным агентства Bloomberg, компания также продает три цементных завода в стране.

Напомним, в начале марта в Holcim объявляли о прекращении инвестиций в бизнес в России. В РФ компания в рамках группы LafargeHolcim управляла 4 цемзаводами в Московской, Калужской и Саратовской областях, а также 3 карьерами по добыче нерудных материалов в Карелии). В штате компании в России работает примерно 1,8 тыс человек.

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