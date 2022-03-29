Путин и Макрон проводят телефонные переговоры

29 мар. 18:41

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон проводят телефонные переговоры.

Макрон в ходе ближайшего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным собирается обсудить детали планируемой гуманитарной операции по эвакуации людей из Мариуполя при участии Греции и Турции. Об этом он сообщил сегодня журналистам в ходе предвыборной поездки в Дижон.

"Мы завершаем переговоры с украинской стороной и мэром Мариуполя о проведении наших операций, без их согласия это невозможно. Затем мне предстоит обеспечить гарантии по условиям, даже операционным, с президентом Путиным, чтобы российские войска соблюдали условия проведения этой операции", - цитирует главу государства ТАСС.