Ингушетия нарастила поступления в бюджет

29 мар. 18:15

За первые месяцы текущего года поступления по налоговым и неналоговым доходам в бюджет Ингушетии увеличились на 30,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"С начала года темп наполняемости бюджета выше аналогичного уровня 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по налоговым и неналоговым доходам в консолидированный бюджет республики увеличились на 30,2%, или в абсолютной сумме на 169 млн 863,5 тыс рублей", - сказал он в беседе с ТАСС.

Далее Калиматов отметил, что также в республике уже законтрактовано 65% соглашений в рамках реализации нацпроектов.