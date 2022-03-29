США: нормализация связей Израиля с арабскими странами не заменит разрешение конфликта

29 мар. 18:04

Соглашения о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами не могут стать заменой урегулированию ближневосточного конфликта, заявил Глава Госдепа Энтони Блинкен,

"Я только что посетил Иерусалим и Рамаллу. И одно из соображений, которое я высказывал в Иерусалиме с израильскими коллегами и в Рамалле - с президентом [Палестины Махмудом] Аббасом - разумеется, постоянная поддержка США решения [ближневосточного конфликта] на основе принципа сосуществования двух государств", - сказал он, выступая во вторник на пресс-конференции в Рабате, где он находится с визитом.

Далее глава Госдепа отметил, что данный результат будет отвечать чаяниям палестинского народа и его праву на собственное государство, а также, разумеется, обеспечению безопасности Израиля и его жизнеспособности как еврейского демократического государства.

"Соглашения о нормализации и работа, которую Марокко и другие страны проводят с Израилем, не заменяют этого результата [по достижению урегулирования конфликта на основе принципа сосуществования] двух государств, но они могут, мне кажется, укрепить его", - приводит слова Блинкена ТАСС.