Главы МИД Грузии и Армении обсудили вопросы сотрудничества и ситуацию в регионе

29 мар. 17:53

Во вторник, 29 марта, состоялась встреча министров иностранных дел Грузии и Армении Давида Залкалиани и Арарата Мирзояна. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте грузинского МИД.

В ходе беседы стороны обсудили текущую повестку дня двустороннего сотрудничества в разных сферах, а также ситуацию на Южном Кавказе.

"Они положительно оценили динамику контактов высокого уровня между Грузией и Арменией, которая способствует еще большему сближению двух стран и расширению торгово-экономических связей между государствами", - сказано в заявлении МИД Грузии.

Помимо этого, главы внешнеполитических ведомств поговорили об инициативе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили "политика мирного соседства" с целью обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе.