Нидерланды и Бельгия высылают более 40 российских дипломатов

29 мар. 17:47

Нидерланды и Бельгия приняли решение выслать более 40 российских дипломатов. Об этом сообщили в министерствах иностранных дел обеих стран.

Так, Нидерланды покинут 17 российских человек, аккредитованных в качестве дипломатов при российских представительствах. В МИД Нидерладнов пояснили, что основанием для высылки является "информация от служб общей и военной разведки и безопасности, свидетельствующая о том, что указанные лица тайно осуществляют разведывательную деятельность".

В свою очередь, министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес сообщила, что Бельгию покинет 21 российский дипломат, подозреваемый в шпионаже или угрозе безопасности королевства. При этом дипломатические каналы с Россией остаются открытыми, передает ТАСС со ссылкой на местное агентство Belga.