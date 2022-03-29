МИД РФ: Россия не хочет отыгрываться на рядовых европейцах

29 мар. 17:18

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя готовящийся указ об ответных мерах визового характера, заявила о том, что российская сторона не намерена отыгрываться на рядовых европейцах.

"Несмотря на попытки Запада усложнить контакты, гуманитарные связи, разрушить культурные, деловые связи, российская сторона не намерена, ну можно сказать, отыгрываться на рядовых европейцах", - сказала дипломат, добавив, что "действия разрабатываемого указа не будут распространяться на иностранных граждан, уже находящихся в РФ на законных основаниях".