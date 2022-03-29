РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Симферополь получил 30 автобусов

Симферополь получил 30 автобусов

Симферополь получил из государственной собственности Крыма 30 автобусов ПАЗ Vector NEXT 2021 года выпуска в соответствии с распоряжением Совмина РК

"Передать безвозмездно из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Симферополь РК движимое имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием "Крымтроллейбус", - говорится в сообщении, опубликованном на республиканского правительства.

1445 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version