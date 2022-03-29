Симферополь получил 30 автобусов

29 мар. 17:02

Симферополь получил из государственной собственности Крыма 30 автобусов ПАЗ Vector NEXT 2021 года выпуска в соответствии с распоряжением Совмина РК

"Передать безвозмездно из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Симферополь РК движимое имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием "Крымтроллейбус", - говорится в сообщении, опубликованном на республиканского правительства.