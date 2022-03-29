Какую роль играет Абрамович на переговорах Украины и России?

С началом военной спецоперации России на Украине в СМИ разных стран появлялись публикации о челночной дипломатии пострадавшего от западных санкций бизнесмена и бывшего владельца ФК "Челси" Романа Абрамовича. Уже в первые дни спецоперации, 28 февраля газета The Jerusalem Post написала, что Абрамович находится в Беларуси и оказывает помощь в проведении переговоров Киева и Москвы. Эту же информацию распространила английская The Guardian.

Инициатором подключения российского миллиардера стала украинская сторона. "Я могу подтвердить, что украинская сторона обратилась к Роману Абрамовичу за поддержкой для достижения мирного урегулирования, и с тех пор он пытается помочь. Учитывая, что поставлено на карту, мы просим понять, почему не прокомментировали ни ситуацию как таковую, ни его причастность", — сказал представитель Абрамовича.

В конце февраля Абрамович, по данным The Jerusalem Post, находился в Беларуси. Он имеет тесные связи с еврейскими общинами Украины и РФ. Другим посредником из неполитического поля выступает Александр Роднянский - режиссер и продюсер, родившийся в Киеве. По словам Роднянского, он находится в тесном контакте с Зеленским и его администрацией. Чиновники обратились к нему и другим членам еврейской общины в России, чтобы помочь в решении кризиса.

С того времени прошел ровно месяц, и Роман Аркадьевич снова в центре внимания. Если переговоры с ним в феврале проходили в условиях тяжелейших боев первых дней спецоперации ввиду отсутствия оперативных контактов между Москвой и Киевом по ситуации, то сейчас визит российского бизнесмена в Стамбул сопряжен со встречей там украинских и российских представителей. В Турции Абрамович встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом во дворце Долмабахче, где и состоялись украинско-российские переговоры.

Роль бизнесмена в дипломатии признает и Кремль. "Роман Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной, и он не является официальным членом делегации. Вы знаете, что нашу делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, тем не менее с нашей стороны Роман Абрамович присутствует за переговорным столом", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политолог Александр Асафов допускает, что Абрамович может сыграть серьезную роль при поиске компромиссов с украинской стороной. "Абрамович является одной из жертв санкций, причем достаточно серьезно от них пострадавшей. Даже участие в проекте Музея Холокоста никак его от этих санкций не защитило. Есть конспирологическая версия. У украинской политической элиты существуют плотные связи с финансовой элитой. Финансовая элита очень разнообразна, все это олигархи, которые много лет грабили украинский регион, тем не менее у них есть своя позиция. Мы помним, что в Стамбуле живет старый, забытый друг президента Зеленского, достаточно серьезный игрок, который тоже находится под рядом ограничений - Игорь Коломойский. И в данном случае для разговора с украинской элитой им нужен понятный человек, тоже из бизнеса, который может донести до них позицию, и эту позицию попробовать согласовать, - сказал он.

Эксперт напоминает, что без договоренностей с украинским олигархатом крайне сложно рассчитывать на успех в переговорах с Зеленским. "То, что я говорю, является гипотезой и можно даже назвать домыслом. Тем не менее здесь есть логика. Украина управляется не политической элитой, а представляет собой клубок друзей олигархата, которые получили и политические посты, и влияние на территории. Так что с ними нужен отдельный трек переговоров помимо переговоров с представителями окружения Зеленского и МИД Украины. И Роман Аркадьевич здесь как такой коммуникатор и медиатор подходит очень хорошо. Еще раз повторюсь, это лишь гипотеза, не имеющая никаких доказательств в виде высказываний, позиций, заявлений, в том числе и самого Романа Аркадьевича", - добавил Асафов.

Кто бы ни принимал участия в переговорах, если это участие вносит положительную лепту в скорейшее решение украинского кризиса, то такое медиаторство можно лишь приветствовать.