Депутат Делягин извинился за провокацию против Азербайджана

29 мар. 16:48

Депутат Госдумы Михаил Делягин, накануне сделавший на политическом ток-шоу заявление о возможных ударах России по нефтяной инфраструктуре Азербайджана из-за ситуации на землях АР, где временно дислоцированы российские миротворцы, сегодня извинился за свой поступок, выразив сожаление.

"Я приношу, безусловно, извинения всем, кто был испуган или обижен, или оскорблен, как в России, так и в Азербайджане, так и в Армении, так и в других странах, моими словами", - заявил он в беседе с радио "Говорит Москва".

Делягин пояснил, что из-за формата телевизионного ток-шоу мог высказаться чересчур прямолинейно, и многие могли понять его слова неправильно.

Политик также признал, что его высказывания "никак не соответствуют сегодняшней позиции российского государства и сегодняшней позиции партии", к которой он принадлежит ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").