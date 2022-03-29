Турция и Израиль обсуждают строительство газопровода в Европу

29 мар. 16:48

Израильский газ может поставляться в Европу транзитом через Турцию, стороны обсуждают возможность строительства соответствующего трубопровода, пишет агентство Reuters со ссылкой на турецкий источник.

Собеседник агентства сообщил, что по вопросу строительства трубопровода "конкретные решения могут быть приняты в ближайшие месяцы".

"В недавнем времени произошло сближение [Турции] с Израилем. Мы заинтересованы в том, чтобы [израильский] газ шел транзитом через Турцию в Европу. Израиль позитивно смотрит на это, некоторые переговоры были проведены, есть желание сделать это", - рассказал другой турецкий источник.

По данным Reuters, проект подразумевает строительство подводного трубопровода от израильского газового месторождения "Левиафан" в страны Европы через территорию Турции. Поставки газа из Израиля помогут Европе снизить зависимость от России.

Официальные лица Турции и Израиля "более осмотрительны" в своих оценках, касающихся возможности реализации проекта, отмечает агентство, проект "может зайти в тупик" в том числе по геополитическим причинам.