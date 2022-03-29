МИД поблагодарил Турцию за проведение переговоров Москвы и Киева

29 мар. 16:41

Россия благодарна Турции за посреднические усилия по организации российско-украинских переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы действительно благодарны Турции за ту посредническую роль и посреднические усилия, которые она оказывает для проведения российско-украинских переговоров и в целом урегулирования ситуации", - приводит ее слова РИА Новости.

Новый раунд переговоров между Москвой и Киевом прошел в Стамбуле во дворце Долмабахче, встреча длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента России Владимир Мединский.