Председатель парламента Азербайджана ответила на провокацию спикера Нацсобрания Армении

29 мар. 16:26

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова ответила на заявления спикера Нацсобрания Армении Алена Симоняна, сделанные им на заседании Совета ПА СНГ в Алматы.

После слов армянского политика о якобы нарушении Азербайджаном прекращения огня, глава азербайджанского парламента, еще раз взяв слово, опровергла его утверждения как не соответствующие действительности. Она обратила внимание на то, что Минобороны Азербайджана ранее заявило: в Карабахе, являющемся суверенной территорией Азербайджана, ведется уточнение позиций и мест дислокации. В то же время, утром 26 марта члены армянских НВФ предприняли попытку совершить диверсию против подразделений азербайджанской армии, которая была немедленно пресечена.

Спикер Милли Меджлиса подчеркнула, что Баку привержен выполнению положений трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Однако, напомнила она, до сих не реализован полный вывод остатков армянской армии и армянских НВФ с территории Азербайджана - вопрос, предусмотренный пунктом 4 трехстороннего заявления, так что не Азербайджан, а именно Армения нарушает положения трехстороннего заявления.

Сахиба Гафарова также еще раз обратила внимание на то, что административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах" не существует.

Глава парламента отметила, что, в соответствии с трехсторонним заявлением, Азербайджан передал Армении всех военнопленных; армянские военнослужащие, задержанные на территории Азербайджана уже после подписания заявления от 10 ноября, не считаются военнопленными согласно Женевской конвенции.

Сахиба Гафарова еще раз напомнила, что Баку направил Еревану документ из пяти пунктов о нормализации отношений и ждет от Армении ответа.