МИД РФ: слова Делягина об Азербайджане не отражают позицию Москвы

29 мар. 16:21

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания депутата Госдумы Михаила Делягина об Азербайджане и Карабахском регионе не соответствуют позиции Москвы.

"Любые подобные заявления мы считаем недопустимыми. Подобные заявления не отражают официальную позицию Москвы", - цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее Делягин на одном из политических ток-шоу высказался по поводу нанесения ядерного удара по нефтяной инфраструктуре Азербайджана из-за ситуации на землях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы. Как потом отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, это заявление "никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации".